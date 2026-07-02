ABD'yi karıştıran rakamlar ortaya çıktı: Trump'ın hiçbir başkanın ulaşamadığı serveti

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Tarih boyunca ABD başkanlarının büyük bölümü mali çıkar çatışmalarından kaçınmayı tercih ederken kimi yatırımlarını kör güven fonlarına devretti, kimileri de Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra dahi makamın ticari amaçlarla kullanılmasına karşı çıktı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump ezberleri bozdu. Trump'ın yeni mali beyan raporları, ikinci döneminin ilk yılında benzeri görülmemiş bir gelir elde ettiğini ortaya koydu.

Trump'ın ikinci döneminde ortaya çıkan yeni tablo, Washington'da sadece ekonomi ve teknoloji çevrelerinde değil, başkanlık makamının etik sınırları konusunda da yeni tartışmaların fitilini ateşlemiş durumda.

Geliri başkanlık öncesinin dört katı

Açıklanan verilere göre Trump, geçen yıl en az 2,2 milyar dolar gelir elde ederek göreve dönmeden önceki yıl bildirdiği gelirinin yaklaşık dört katına ulaştı.

Gelirin en büyük bölümünü kripto para yatırımları oluştururken sadece dijital varlıklar ve bağlantılı girişimlerden 1,4 milyar dolar kazandı.

Trump'ın, ikinci dönemine başlamadan kısa süre önce piyasaya sürülen "$TRUMP" isimli meme coin projesinden yüz milyonlarca dolarlık telif geliri elde ettiği belirtilirken, ailesiyle bağlantılı kripto şirketlerinden sağlanan gelirler de dikkat çekti.

Davalardan 86,5 milyon dolar

Trump'ın 927 sayfalık mali beyan raporuna göre ABD Başkanı, ismini taşıyan kitap, İncil, spor ayakkabı ve parfüm gibi ürünlerden milyonlarca dolar gelir elde etti. Eşi Melania Trump da belgesel, NFT satışları ve kitabı sayesinde önemli kazanç sağladı.

Belgelerde ayrıca Trump bağlantılı yatırım hesaplarında binlerce hisse işlemi yapıldığı görülürken, özellikle teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar dikkat çekti. Trump'ın medya şirketlerine açtığı davalar sonucunda aldığı 86,5 milyon dolarlık tazminatlar da önemli gelir kalemleri arasında yer aldı.

Başkanlık tarihinde bir ilk

Ortaya çıkan tablonun ABD başkanlık tarihinde bir ilk olduğu belirtilirken, daha önce başkanların yakın çevreleri veya aile üyeleri çeşitli ticari faaliyetlerde bulunsa da görevdeki bir başkanın bu ölçekte gelir elde ettiği bir örnek bulunmuyor.

Beyaz Saray ise başkanın ve ailesinin tüm faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütüldüğünü ve kamu görevleriyle ticari ilişkiler arasında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını savunuyor.

Buna karşın etik kuruluşlar özellikle kripto para sektöründeki faaliyetlerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor.