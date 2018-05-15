ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı. Listede İran Merkez Bankası Başkanı da var.
ABD ile İran arasındaki gerilim, yapılan nükleer anlaşmadan ABD'nin tek taraflı çekilmesinin ardından artmaya devam ediyor.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. Bakanlık, aralarında İran Merkez Bankası Başkanı Valiullah Seyf'in de bulunduğu 6 kişinin yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi. Seyf'in Lübnan Hizbullahı'na Al Bilad Bankası aracılığıyla para aktardığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.
Irak merkezli Al Bilad İslami Bankası da yaptırım kapsamına alındı.