ABD'den İsrail'deki elçilik çalışanlarına seyahat kısıtlaması

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise görüştüğü Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin'e, İran'ın "ülke topraklarında" düzenleyeceği her saldırıya, "uygun şekilde yanıt vereceklerini" söyledi.

İsrail'in 11 gün önce Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre; İran saldırı sonrası misillemede bulunacağını açıklamıştı.

'İran 48 saat içinde İsrail'i vuracak' iddiası

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, "İran'ın İsrail'in kuzeyinde ya da güneyinde de 24-48 saat içinde saldırı düzenleyebileceğini" ve İsrail'in de buna karşı hazırlık yaptığını yazmıştı.

Gazeteye konuşan İran yönetimine yakın bir kaynak, saldırı planlarının tartışılmasına rağmen henüz nihai bir karara varılmadığını söylemişti.

İran üstlenmedi ama...

Her ne kadar üstlenmese de, Şam'daki saldırıyı İsrail'in düzenlediğine inanılıyor.

İran, 7 Ekim'de İsrail'de saldırılar düzenleyen Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) ile yine sık sık İsrail'i hedef alan Lübnan'daki Hizbullah örgütünü destekliyor.

İsrail-Hamas savaşının yayılmasına yönelik diplomatik çabaların hızlandığı bir dönemde düzenlenen Şam'daki saldırıda yaşamını yitirenler arasında, İran'ın Suriye ve Lübnan'daki elit Kudüs Gücü'nün üst düzey bir komutanı ile başka askeri yetkililer de vardı.

Blinken-Fidan görüşmesi

Amerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla İsrail'e giderek üst düzey yetkililerle güvenlik tehdidi konulu görüşmeler yaptı. Kurella, ABD'nin Ortadoğu'daki operasyonlarından sorumlu komutanı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kurilla'nın ziyaretinin önceden planlandığını ancak "son gelişmeler" üzerine tarihinin daha erkene çekildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Çin, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarını telefonla aradı; bölgede gerilimi artırmanın hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Antony Blinken arasındaki telefon görüşmesinde, Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

İranlı yetkili: İsrail'in elçilikleri artık güvenli değil

Pazar günü İran'dan üst düzey bir yetkili, "İsrail'in büyükelçiliklerinin artık güvenli olmadığı" uyarısında bulunmuştu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, yarına kadar İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği seferleri yarına kadar askıya almış durumda.

Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 1200 kişi hayatını kaybetmiş, 250'den fazla kişi de rehin alınmıştı.

İsrail'e göre rehinelerden 34'ü yaşamını yitirdi, 130'u ise hala Gazze'de.

2006'da bu yana Hamas'ın konıtrolündeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, çoğu sivil 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.