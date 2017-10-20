ABD'den Küba açıklaması

20 Ekim 2017

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Küba'da görev yapan Amerikalı diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırıdan toplam 24 personelin etkilendiğini bildirdi.

Nauert, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Küba'daki Amerikalı diplomatik görevlilerin hedef alındığı iddia edilen gizemli sonik saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtilen Nauert, "Söz konusu saldırıyla ilgili değerlendirmelerimize göre saldırıdan 24 personelin etkilendiğini onaylayabiliriz." ifadesini kullandı.

Nauert, sonuçlara saldırıdan etkilenen personele yönelik yapılan sağlık taramaları sonucunda ulaşıldığını ve bunların ağustos ayından sonra meydana gelmiş olabilecek muhtemel başka saldırıları kapsamadığını kaydetti.

Büyükelçilik personel sayısı azaltılmıştı

ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü ifade edilmişti. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

Küba'da işitme kaybı yaşayan ABD'li diplomatların, ofislerinde ve konutlarında duyduklarını iddia ettikleri seslerin bir kaydı ilk kez 13 Ekim'de kamuoyu ile paylaşılmıştı. Kayıtta cırcır böceği sesine benzer yüksek frekansta sürekli ve tiz bir ses duyuluyordu. Söz konusu gürültünün diplomatların fiziksel semptomlar yaşamadan önce duyduklarını ifade ettikleri farklı ses varyasyonlarının hemen hepsinde bulunduğu bildirilmişti.

Soruşturmacılar, olayın güçlü bir cihazla yapılmış sonik saldırı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak kaydedilen seslerle diplomatların yaşadığı fiziksel rahatsızlıklar arasında bağlantı olduğu henüz kanıtlanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ise önceki gün yaptığı açıklamada, saldırıdan Küba hükümetinin sorumlu tutulabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA