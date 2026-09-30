ABD'den Küba'ya yeni yaptırımlar

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ABD yönetimi, Küba'ya yönelik seyahat ve finansal işlemleri kapsayan yeni kısıtlamaları devreye aldı. Düzenlemeler kapsamında mesleki toplantı ve konferanslara yönelik seyahatlerden eğitim amaçlı ziyaretlere, bankacılık işlemlerinden Küba'daki bazı kuruluşlarla yapılacak finansal işlemlere kadar birçok alanda yeni yasaklar getirildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, ABD yargı yetkisine tabi kişilerin Küba'da mesleki toplantı veya konferans düzenlemesi ya da bu etkinliklere katılması yasaklandı.

Eğitim amaçlı seyahatlere yeni şart

Küba'ya eğitim amacıyla gerçekleştirilecek seyahatler de yeni kurallara bağlandı. Buna göre, belirli istisnalar dışında seyahatlerin ABD yargı yetkisine tabi bir kuruluşun himayesinde gerçekleştirilmesi gerekecek.

Akredite ABD lisans veya lisansüstü eğitim kurumları, bu kurumların öğrencileri ve belirli eğitim faaliyetlerini yürüten tam zamanlı daimi çalışanlar için ise istisna uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle ayrıca, eğitim amaçlı seyahatlerde yolcuların neredeyse tamamının sponsor kuruluşun bir temsilcisiyle birlikte hareket etmesi zorunlu hale getirildi.

"Halklar arası" grup seyahatleri sona erdi

Daha önce izin verilen "halklar arası" eğitim amaçlı grup seyahatlerine de artık izin verilmeyecek.

Ancak 30 Eylül'den önce uçak bileti satın alınması gibi seyahate ilişkin işlemleri başlatan kişilerin mevcut izinlerden yararlanmaya devam edebileceği belirtildi.

Bazı kuruluşlarla finansal işlemler yasaklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Küba ordusu ile güvenlik güçleriyle bağlantılı kuruluşların bulunduğu "Küba Kısıtlılar Listesi" de yeni düzenlemelerin önemli başlıklarından biri oldu.

Listede bulunan kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı finansal işlem yapılması yasaklandı.

Bankacılık işlemlerine de kısıtlama

Washington yönetimi, Küba bağlantılı bazı uluslararası para transferlerine yönelik düzenlemeleri de değiştirdi.

Bankaların, Küba'nın veya Küba vatandaşlarının menfaat sahibi olduğu, ABD dışında başlayıp yine ABD dışında sona eren ancak ABD finansal sistemi üzerinden geçen "U-Dönüşü" (U-Turn) işlemlerini gerçekleştirmesine yönelik izin kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle bankalara bu tür işlemleri bloke etmek yerine doğrudan reddetme yetkisi verildi.

Ayrıca bankaların, bağımsız özel sektör girişimcisi olan Küba vatandaşları adına banka hesabı açması veya mevcut hesapları sürdürmesi de yasaklandı.