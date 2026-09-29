Airbus Boeing’in kalesine girdi: A350F ilk kez havalandı

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Airbus, yıllardır Boeing’in ağırlığını koruduğu büyük kargo uçağı pazarında yeni dönem başlatacak A350F’yi ilk kez havalandırdı.

Toulouse’dan yaklaşık 10.30 CET’te havalanan ilk test uçağıyla birlikte A350F’nin sertifikasyon süreci de resmen başladı. İlk uçuşun yaklaşık dört saat sürmesi planlanırken, model önümüzdeki aylarda yoğun bir test programından geçecek.

400 saatlik test programı başladı

Airbus, A350F için toplam yaklaşık 400 saatlik uçuş testi planlıyor. Sertifikasyon çalışmalarının yaklaşık dokuz ay sürmesi bekleniyor.

Şirketin mevcut takvimine göre yeni kargo uçağının 2027’de ticari hizmete girmesi hedefleniyor.

A350F projesi ilk olarak 2021’de başlatılmıştı. Airbus başlangıçta uçağı 2025’te hizmete sokmayı planlıyordu ancak tedarik sorunları ve kargo kapısındaki geliştirme süreci programı geciktirdi.

Boeing’in güçlü olduğu pazara giriyor

Airbus’ın hedefindeki pazar uzun süredir Boeing’in kontrolünde bulunuyor.

Boeing, 777F’nin yanı sıra geçmişte 767 ve 747 kargo uçaklarıyla bu segmentte güçlü bir konum elde etti. Airbus ise A350F ile özellikle uzun menzilli ve yüksek kapasiteli kargo taşımacılığında bu hakimiyete karşı daha güçlü bir rakip çıkarmayı amaçlıyor.

Airbus’ın A350F için aldığı sipariş sayısı 115’e ulaşırken Boeing’in yeni nesil 777-8F modeli için aldığı sipariş sayısı 81 seviyesinde bulunuyor.

111 tona kadar yük taşıyabilecek

Airbus’ın teknik verilerine göre A350F, 111 tona kadar yük taşıyabilecek.

Uçak 109 ton yükle yaklaşık 4 bin 700 deniz mili menzile ulaşabilecek. Ana güvertede 30 konteyner, alt güvertede ise 40 LD3 konteyner taşıma kapasitesi bulunuyor.

Modelin ana kargo kapısı 4,3 metre genişliğinde. Airbus, bunun sektörde kullanılan en büyük ana güverte kargo kapısı olduğunu belirtiyor.

Şirket ayrıca A350F’nin mevcut en yakın rakibine göre en az yüzde 20 daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit salımı sağlayacağını öngörüyor.

THY de 5 adet sipariş verdi

A350F’nin Türkiye açısından da doğrudan önemi bulunuyor.

Türk Hava Yolları, Airbus ile 2023’te yaptığı büyük uçak anlaşması kapsamında 5 adet A350F kargo uçağı siparişi verdi.

THY’nin siparişi, 50 A350-900, 15 A350-1000 ve 5 A350F olmak üzere toplam 70 A350 ailesi uçağını kapsayan paketin parçasıydı.

Bu nedenle A350F’nin sertifikasyon ve teslimat takvimi Türk Hava Yolları’nın kargo filosunun geleceği açısından da yakından izleniyor.

Kargo pazarında güçlü büyüme bekleniyor

Küresel ticaretin değer bazında yaklaşık üçte biri hava yoluyla taşınıyor. Bunun yaklaşık yarısı yolcu uçaklarının alt kargo bölümleri yerine doğrudan kargo için üretilmiş uçaklarla gerçekleştiriliyor.

E-ticaretin büyümesi, ilaç ve elektronik ürün taşımacılığı ile yarı iletken talebindeki artış büyük kargo uçaklarına yönelik ihtiyacı destekliyor.

Boeing, önümüzdeki 20 yılda dünya genelinde yaklaşık 930 yeni özel üretim kargo uçağına ihtiyaç duyulacağını öngörüyor. Buna ek olarak yaklaşık 2 bin yolcu uçağının kargo uçağına dönüştürülmesi bekleniyor.