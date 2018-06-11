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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı.

Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı belirtildi.

Kaynak: Reuters

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