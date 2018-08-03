ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığı

03 Ağustos 2018

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler Rusya'yı, Suriye ve Ukrayna'daki faaliyetleri ve ABD seçimlerine müdahalesi nedeniyle cezalandırmak amacıyla bu ülkeye yönelik yeni yaptırımlar öngören bir yasa tasarısı sundu.

Tasarıda, Rusya'nın yeni çıkaracağı devlet tahvilleri üzerindeki işlemler, enerji ve petrol projeleri ile uranyum ithalatına getirilecek sınırlamalar ve Rus siyasetindeki bazı kişilerle Rus iş dünyasının "oligark" denilen ağırlıklı isimlerine karşı yeni yaptırımlar yer alıyor.

NATO'ya güçlü desteğin ifade edildiği tasarıda NATO'dan ayrılma girişimlerinin en az Senato'nun üçte ikisinden destek almak zorunda olduğu da hükme bağlanıyor.

Rus piyasaları dün açıklanan tasarıya hızlı bir şekilde tepki verirken, ruble iki haftanın dip seviyesine geriledi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham "Mevcut yaptırımlar rejimi, Rusya'yı önümüzdeki 2018 ara seçimlerine müdahalesini engelleyemedi" dedi. Graham bu hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'yı cezalandırmak için "çok sert yaptırımlar" düşündüğünü söylemişti.

Kongre, geçen yaz Rusya'ya yaptırım yasa tasarısını onaylamış ancak bazı milletvekilleri, Trump'ın bunu uygulama konusundaki isteksizliği olarak gördükleri durumdan rahatsız olmuşlardı.

Trump bu tasarıyı ancak Kongre'de çok büyük çoğunluklarla kabul edilmesinden sonra imzalamıştı.

Dün sunulan önlemler içindeki bazı hükümler, bu yasanın daha da sertleştirilmesini öngörüyor.

Demokrat Senatör Bob Menendez, yönetimin bu yaptırımlara tamamen uymadığını söyledi. Menendez, "Bu tasarı Kremlin üzerindeki baskıyı artırmanın bir sonraki adımı olacak ve ABD Kongresi'nin bütün olarak eksiksiz kınamasını ifade edecek; böylece Putin sonunda, ABD'nin artık davranışlarını hoş görmeyeceğini anlayacak" dedi.

Senato ve Temsilciler Meclisi'nde ayrı ayrı kabulü gereken tasarı, daha sonra Trump tarafından imzalanarak yasalaşacak.