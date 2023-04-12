ABD'den Türkiye merkezli kuruluşlara yaptırım

Bu yaptırımlar, geçen yıl başlayan Ukrayna savaşından bu yana ABD'nin Türkiye'ye yönelik attığı en büyük adım oldu. ABD hazine bakanlığının açıkladığı yaptırımların kapsamında, 20'yi aşkın ülkedeki 120'den fazla kişi ve kuruluş var.

Yaptırım uygulanan Türkiye merkezli kuruluşlar arasında hem sivillerin kullandığı hem de askeri alanda kullanılabilen "çift kullanımlı" ürünlerin Rusya'ya götürülmesine yardım etmekle suçlanan bir elektronik şirketi ve teknoloji alım satımı yapan bir şirketi var.

ABD'li yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada yaptırımların hedefindeki denizcilik ve ticaret alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli kurum ve kişilerin Rusya bağlantılı ya da Rus kontrolünde olduğunu ifade etti.