ABD'den Ukrayna hamlesi: Milyarlarca dolarlık destek tasarısına onay

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ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya savunma ve altyapı alanlarında destek verilmesini, Rusya'ya yönelik yaptırımların ise genişletilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Gregory Meeks tarafından sunulan tasarı, yapılan oylamada 226 oyla kabul edilerek Senato'ya gönderildi.

Düzenleme kapsamında Ukrayna'ya savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeniden inşa çalışmaları için 1 milyar dolardan fazla destek sağlanması planlanıyor.

Ayrıca kredi yoluyla 8 milyar dolarlık ek kaynak oluşturulması amaçlanıyor.

Rusya'ya yeni yaptırımlar gündemde

Tasarıda, Ukrayna'ya yönelik desteğin yanı sıra Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım adımları da yer alıyor.

Buna göre Rusya'daki finans kuruluşları, petrol ve madencilik sektörleri ile bazı Rus yetkililere yönelik yaptırımların genişletilmesi hedefleniyor.

Son karar Trump'ın imzasına bağlı

Senato sürecine taşınan düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için burada da kabul edilmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.