Hamamböceği Partisi Hindistan'ı karıştırdı! İki haftada 22 milyon oldular

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Hindistan’da birkaç hafta içinde viral hale gelen ve maskotu hamamböceği olan siyasi gençlik hareketi, hafta sonu Yeni Delhi'de ilk protestosuna hazırlanıyor. 1 milyon katılımın beklendiği protestoların, yatırımcıların da dikkatini çekeceği düşünülüyor.

Siyasi iletişim stratejisti ve Boston Üniversitesi öğrencisi Abhijeet Dipke tarafından 16 Mayıs’ta kurulan Hamamböceği Janata Partisi (CJP), birkaç hafta içinde Instagram’da 22 milyondan fazla takipçiye ulaşırken, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Surya Kant’ın işsiz gençleri 'parazit' ve 'hamamböcekleri' olarak nitelendirmesine tepki olarak doğdu.

Bir milyondan fazla üyesi olduğu iddia edilen CJP, kendisini 'tembel ve işsizlerin sesi' olarak tanımlıyor.

Sahada sembolik partiye desteğin sınırlı olacağı öngürülürken, protestoların büyüklüğünün ekonomi ve piyasalar üzerinde ne kadar etkili olacağı merak ediliyor.

Nepal, Bangladeş ve son olarak Endonezya'da sosyal medya üzerinden örgütlenen benzer gençlik hareketleri, ekonomik faaliyetleri aksatmış ve siyasi istikrarı zorlamıştı. Bazı ülkelerde ise iktidar değişimine kadar uzanan sonuçlar doğurmuştu.

Yatırımcı açısından risk oluşturuyor

Verisk Maplecroft Asya Araştırmaları Başkanı Reema Bhattacharya, genç nesillerin önceki kuşaklardan daha iyi ekonomik fırsatlara sahip olacağına dair inancının zayıfladığını belirterek, bunun yatırımcılar açısından da önemli risk oluşturduğunu söyledi.

Bhattacharya'ya göre, son dönemdeki memnuniyetsizliğin temelinde, yıllardır verilen siyasi vaatlere rağmen ülkenin demografik avantajının beklenen ekonomik sonuçları üretememesi yatıyor.

Uzmanlar, Hindistan'ın karşı karşıya olduğu en büyük sorunun ise istihdam yaratmak olduğunu vurguluyor. Küresel araştırma şirketi Bernstein da nisan ayında yayımladığı açık mektupta Başbakan Modi'yi derinleşen istihdam krizi konusunda uyarmıştı.

Çin gibi Asya’daki diğer büyük ekonomiler de ekonomik durgunluk ve kötüleşen iş dünyası güveni nedeniyle özel sektördeki iş olanaklarının azalmasıyla karşı karşıya.

Protesto testi

CJP sosyal medyada kalkınma eksikliği ve artan işsizlikle ilgili paylaşımlarda bulunurken, parti sözcüsü "Bu gençlik hareketi sistemden hesap sorulmasını istiyor" ifadelerini kullandı. Sözcü sistemdeki "çürümenin" çok derin olduğunu ve insanların da partiyi destekleyerek bu konuda seslerini yükseltme fırsat bulduğunu söyledi.

Gençli hareketi ülkedeki lise ve üniversite sınavlarındaki usulsüzlüklerin ardından Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın da istifasını talep etti. Muhalefet lideri Rahul Gandhi de eğitim sistemindeki sorunları gündeme taşıdı.

Modi hükümeti daha önce 2020'deki tarım reformları nedeniyle ülke genelinde büyük çiftçi protestolarıyla karşı karşıya kalmış, yaklaşık bir yıl süren gösterilerin ardından tartışmalı düzenlemeleri geri çekmek zorunda kalmıştı.