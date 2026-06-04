ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın İran askeri yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını durdurmasını öngören bir karar tasarısını onayladı. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Meclis, üç aydır devam eden çatışmaya yönelik parti içi huzursuzluğu yansıtan oylamada 208 karşı oya karşı 215 kabul oyu verdi. Demokratlar ile hareket eden dört Cumhuriyetçi milletvekili, savaş yetkileri tasarısı lehine oy kullandı. Metin, Kongre savaş ilan etmedikçe veya askeri güç kullanımına izin vermedikçe Trump'ın Amerikan askerlerini İran'dan çekmesini şart koşuyor.

Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kıl payı çoğunluğa sahip bulunuyor. Kongre'nin her iki kanadından geçmeyen tasarılar yasalaşmadığı için Temsilciler Meclisi kararı şimdilik sembolik bir nitelik taşıyor. Hukukçular, Kongre onaylasa bile ilgili savaş yetkileri tasarısı metninin anayasal uygunluğunu tartışıyor. Karar, dördüncü ayına giren çatışmada başkanlık askeri yetkilerini sınırlamaya yönelik nadir bir çift partili adımı oluşturuyor. Meclis daha önce benzer üç girişimi reddetmişti. Cumhuriyetçi liderler, geçme ihtimali beliren oylamayı geçen ay aniden ertelemişti.

Senato kanadında savaş yetkileri tasarısı adımları

Senato geçen ay yedi başarısız denemenin ardından benzer bir tasarıyı usul oylamasıyla ilerletti. Senato genel kurulundaki nihai oylama takvimi henüz netlik kazanmadı. Temsilciler Meclisi bünyesinde tasarıya destek veren Cumhuriyetçiler arasında Michigan milletvekili Tom Barrett, Ohio milletvekili Warren Davidson, Pennsylvania milletvekili Brian Fitzpatrick ve Kentucky milletvekili Thomas Massie yer alıyor. Demokrat milletvekillerinin tamamı tasarı lehine oy verirken, yedi meclis üyesi oylamaya katılmadı. Cumhuriyetçi kanat, aylardır Trump politikalarına nadiren karşı çıkarken son dönemde muhalefeti artırıyor.

Temsilciler Meclisi aynı gün, Rus işgaline karşı Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlayan Ukrayna Destek Yasası oylamasının önünü açan usul önergesini de kabul etti. Yasa tasarısı, geçen ay 218 imzaya ulaşan bir dilekçe sayesinde genel kurula geldi. Altı Cumhuriyetçi ve bir bağımsız milletvekili Ukrayna lehine oy kullandı. Cumhuriyetçiler, Trump'ın siyasi müttefiklerine ödeme yapmak amacıyla kurmayı planladığı silahlandırma fonuna karşı çıkıyor. Vekiller ayrıca ulusal güvenlik deneyimi bulunmayan ipotek denetçisi Bill Pulte'un ulusal istihbarat direktör vekilliğine atanmasını eleştiriyor.

Ekonomik maliyetler ve savaş yetkileri tasarısı gerekçeleri

Demokratlar, ABD Anayasası uyarınca sadece Kongre'nin savaş ilan edebileceğini savunarak Trump'ı askeri güç kullanımı için izin almaya çağırıyor. Muhalifler, net bir strateji olmaksızın çatışmanın ülkeyi uzun vadeli bir çıkmaza götürdüğünü belirtiyor. ABD ve İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı ortak hava saldırılarından bu yana benzin ve gıda fiyatları yükseliyor. Tasarının sponsoru Dışişleri Komitesi Üyesi Gregory Meeks, oylama sonrasında Cumhuriyetçilerin Orta Doğu'da sonu belirsiz bir savaş istemeyen seçmenleri dinlemeye başladığını açıkladı.

Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Demokratlar, ekonomik maliyetleri temel seçim mesajı haline getiriyor. Savaş harcamalarının etkisiyle ABD üretici fiyatları nisan ayında son dört yılın en yüksek artışını kaydetti. Trump yönetimimi ise askeri operasyonların nükleer silah geliştirilmesini önlemek adına ulusal güvenlik için zorunlu olduğunu savunuyor. Tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçiler ise adımı Trump'ı zayıflatmak amacıyla yapılan siyasi bir gösteri olarak nitelendiriyor. Mevcut savaş yetkileri tasarısı tartışmaları iki parti arasındaki bölünmeyi derinleştiriyor.