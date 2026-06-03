Reha Muhtar'ın ölümü nedeni belli oldu! Reha Muhtar'ın cenaze töreni nerede yapılacak?

Ünlü televizyon programcısı ve gazeteci Reha Muhtar'ın vefat haberi medya dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden açıklama

Reha Muhtar'ın tedavi gördüğü Acıbadem Bodrum Hastanesi, vefatın ardından resmi açıklama yaptı.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi ve Anesteziyoloji-Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü tarafından yapılan açıklamada, Muhtar'ın hastaneye getirildiğinde sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ölüm nedeni: Çoklu organ yetmezliği

Hastane açıklamasına göre yapılan değerlendirmelerde Reha Muhtar'da ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesizlik tespit edildi.

Yoğun bakımda tedavi gören Muhtar'ın sağlık durumunun giderek ağırlaştığı ve süreç içerisinde çoklu organ yetmezliği geliştiği ifade edildi.

Doktorlar tarafından uygulanan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Reha Muhtar'ın yaşam savaşını kaybettiği bildirildi.

Hastane yönetimi, deneyimli gazetecinin 3 Haziran 2026 tarihinde saat 02.15'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cenazesi İstanbul'a getirilecek

Vefat haberinin ardından Reha Muhtar'ın cenaze programı da netleşti.

Edinilen bilgilere göre Muhtar'ın naaşı Bodrum'dan İstanbul'a getirilecek ve defin işlemleri burada gerçekleştirilecek.

Reha Muhtar nerede defnedilecek?

Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın cenazesinin yarın İstanbul'daki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin cenaze törenine katılması bekleniyor.