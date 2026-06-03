ABD Başkanı Donald Trump felç mi geçirdi?
Kanadalı gazeteci ve siyasi yorumcu Mark Slapinski, sosyal medya platformu X üzerinden ABD siyasetini derinden sarsacak büyük bir iddiayı ortaya attı. Slapinski'nin paylaşımına göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın felç geçirdiği ve bu durumun yönetim tarafından halktan gizlendiği öne sürüldü.
Mark Slapinski, X hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadelere yer verdi. Edinilen bilgilere göre Slapinski, Donald Trump'ın ciddi bir sağlık krizi yaşadığını ve bir felç (inme) vakası geçirdiğini iddia etti.
Gazetecinin öne sürdüğü bir diğer önemli iddia ise, Trump'ın yakın ekibinin ve yönetiminin bu durumu siyasi nedenlerle kamuoyundan tamamen gizli tuttuğu yönünde oldu. Fakat iddialar doğrulanmış değil.
BREAKING: Donald Trump suffered a STROKE, and his administration is hiding it from the public, according to reports.— Mark Slapinski (@mark_slapinski) June 3, 2026