ABD Başkanı Donald Trump felç mi geçirdi?

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Mark Slapinski, X hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadelere yer verdi. Edinilen bilgilere göre Slapinski, Donald Trump'ın ciddi bir sağlık krizi yaşadığını ve bir felç (inme) vakası geçirdiğini iddia etti.

Gazetecinin öne sürdüğü bir diğer önemli iddia ise, Trump'ın yakın ekibinin ve yönetiminin bu durumu siyasi nedenlerle kamuoyundan tamamen gizli tuttuğu yönünde oldu. Fakat iddialar doğrulanmış değil.