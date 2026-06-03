ABD ve İran karşılıklı askeri saldırılarla gerilimi tırmandırıyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Kuveyt ve Bahreyn'deki hedefleri ıskalayan füze saldırılarına yanıt olarak Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda bulunan bir İran askeri kara kontrol istasyonunu vurduğunu duyurdu. İran ordusu Kuveyt ve Bahreyn'e fırlattığı füzelerle herhangi bir hedefi vurmayı başaramadı. Komutanlık, Kuveyt'e yönelen iki füzenin havada parçalandığını, Bahreyn'e yönelen füzeleri ise ABD ve Bahreyn güçlerinin havada imha ettiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu ise blokaja rağmen ülkeye ulaşmaya çalışan bir petrol tankerinin makine dairesini ABD ordusunun füze ile vurduğunu iddia etti. Ordu, bu operasyona misilleme olarak Bahreyn'deki ABD Deniz Kuvvetleri 5. Filo Genel Merkezini ve Kuveyt olduğunu belirtmediği bir diğer ülkeyi hedef aldığını açıkladı. Yaşanan askeri hareketlilik, Lübnan'daki çatışmalar ve İsrail'in askeri operasyonları sebebiyle taraflar arasındaki ateşkes görüşmeleri sürecinin tıkanmasının ardından geldi.

Ateşkes görüşmeleri diplomatik kanallarda tartışma yaratıyor

Yerel medya organları, Tahran yönetiminin ABD ve İsrail ile yürütülen savaşı durdurmaya yönelik ateşkes görüşmeleri için arabulucularla iletişimi kestiğini ileri sürdü. ABD yönetimi ise bu iddiaları reddederek diplomatik temasların kesintisiz sürdüğünü savundu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmelerin durduğuna yönelik haberlerin tamamen asılsız ve hatalı olduğunu ilan etti.

Trump, taraflar arasındaki müzakerelerin her gün kesintisiz biçimde devam ettiğini ve İran yönetiminin bir anlaşma yapma zamanının geldiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Washington'daki kongre oturumunda yaptığı konuşmada iletişimin kesildiği iddialarına değinmedi. Rubio, müzakerelerin nükleer boyutu konusunda iyimser bir ton korurken taraflar için kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacağına dair hiçbir garantinin bulunmadığını vurguladı.

Bölgesel askeri operasyonlar ateşkes görüşmeleri zeminini zorlaştırıyor

Tahran yönetimi, yürütülen ateşkes görüşmeleri kapsamında elindeki kozları artırmak amacıyla Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını yoğunlaştırmayı hedefliyor. Ülke, küresel enerji koridoru olan bu stratejik bölgeden geçen petrol, gaz ve diğer ticari emtianın akışını yavaşlatarak Washington üzerindeki yaptırım baskısını hafifletmek istiyor. Analistler, Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Lübnan'ın içlerine kadar ilerleyen askeri operasyonları durdurması yönünde baskı yapabileceğini öngörüyor.

İran yönetimi, bölgedeki potansiyel bir ateşkesin ancak Lübnan'daki çatışmaların da tamamen sona ermesi halinde mümkün olacağını savunuyor. Washington ve Tel Aviv ise Lübnan'daki askeri operasyonların yürütülen ateşkes görüşmeleri sürecinden tamamen bağımsız bir konu olduğunu iddia ediyor. Netanyahu ile Trump arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesine dair sızan raporlar ise iki müttefik arasındaki diplomatik gerilimi net şekilde ortaya koyuyor. İsrail ordusunun operasyonlarını Beyrut'a doğru genişletme planı, arabulucular vasıtasıyla yürütülen ateşkes görüşmeleri sürecini tamamen kilitleme riski barındırıyor.

---