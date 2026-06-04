Dev şirketin hisseleri bir günde 300 milyar dolar eridi

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Yapay zeka yatırımlarındaki güçlü talep sayesinde son aylarda hızlı yükselen Broadcom hisseleri, hafta başında 481,57 dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Bu yükselişle birlikte şirketin piyasa değeri de 2,3 trilyon doların üzerine çıkmıştı.

Bir gecede 300 milyar dolar eridi

Ancak açıklanan tahminlerin ardından hisselerde sert satışlar yaşandı. Şirketin piyasa değerinden bir günde 300 milyar dolardan fazla silindi.

Cari çeyrek için 29,4 milyar dolarlık gelir beklentisi açıklayan şirketin tahmini piyasa beklentisi olan 28,2 milyar doların üzerinde gerçekleşse de yatırımcılar daha bir kazanç bekliyordu.

Kayıpların devam etmesi halinde toplam değer kaybının yaklaşık 349 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

En büyük üçüncü günlük değer kaybı

Financial Times'ın analizine göre bu, ABD şirketleri arasında kaydedilen en büyük üçüncü günlük değer kaybı olabilir.

Broadcom hisseleri geçen hafta yüzde 14'ün üzerinde yükselmişti. Şirket, son dönemde ABD yarı iletken sektöründe yaşanan güçlü yükselişin öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.