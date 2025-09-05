OpenAI’den çip atağı! Broadcom ortaklığıyla kendi yapay zeka çipini üretecek

Yapay zeka devi OpenAI, artan hesaplama gücü ihtiyacını karşılamak ve Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltmak için Broadcom ile iş birliği yapıyor.

Financial Times’ın aktardığına göre, şirket 2026 yılından itibaren kendi yapay zeka çiplerini üretmeye başlayacak.

10 milyar dolarlık siparişin sahibi OpenAI olabilir

Broadcom CEO’su Hock Tan, geçtiğimiz günlerde açıklanmayan bir müşteriden gelen 10 milyar dolarlık büyük siparişten söz etmişti. Sektör kaynakları, bu müşterinin OpenAI olduğu yönünde iddiaları öne çıkardı.

Çipler sadece OpenAI altyapısında kullanılacak

ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’nin geliştireceği çiplerin dış müşterilere satılması planlanmıyor. Şirket, bu donanımı yalnızca kendi yapay zeka iş yüklerini çalıştırmak için kullanacak.

Böylece OpenAI, artan talebi karşılamak için kendi altyapısını güçlendirmiş olacak.

Büyük teknoloji trendine uyum

OpenAI’nin bu adımı, Google, Amazon ve Meta gibi devlerin kendi yapay zeka iş yüklerini desteklemek amacıyla özel çipler geliştirme stratejileriyle aynı doğrultuda değerlendiriliyor.

Broadcom’un çip üretim tecrübesiyle birleşen bu iş birliği, Nvidia’nın sektördeki hakimiyetine meydan okuyabilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.