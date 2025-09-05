OpenAI’den çip atağı! Broadcom ortaklığıyla kendi yapay zeka çipini üretecek
Yapay zeka şirketi OpenAI, Broadcom ile ortaklık kurarak 2026’dan itibaren kendi yapay zeka çiplerini üretmeye hazırlanıyor. Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltmayı hedefleyen şirket, geliştireceği özel çipleri dışarıya satmak yerine yalnızca kendi altyapısında kullanacak. Bu adım, Google, Amazon ve Meta gibi devlerin özel çip stratejileriyle aynı çizgide değerlendiriliyor.
Yapay zeka devi OpenAI, artan hesaplama gücü ihtiyacını karşılamak ve Nvidia’ya olan bağımlılığını azaltmak için Broadcom ile iş birliği yapıyor.
Financial Times’ın aktardığına göre, şirket 2026 yılından itibaren kendi yapay zeka çiplerini üretmeye başlayacak.
10 milyar dolarlık siparişin sahibi OpenAI olabilir
Broadcom CEO’su Hock Tan, geçtiğimiz günlerde açıklanmayan bir müşteriden gelen 10 milyar dolarlık büyük siparişten söz etmişti. Sektör kaynakları, bu müşterinin OpenAI olduğu yönünde iddiaları öne çıkardı.
Çipler sadece OpenAI altyapısında kullanılacak
ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’nin geliştireceği çiplerin dış müşterilere satılması planlanmıyor. Şirket, bu donanımı yalnızca kendi yapay zeka iş yüklerini çalıştırmak için kullanacak.
Böylece OpenAI, artan talebi karşılamak için kendi altyapısını güçlendirmiş olacak.
Büyük teknoloji trendine uyum
OpenAI’nin bu adımı, Google, Amazon ve Meta gibi devlerin kendi yapay zeka iş yüklerini desteklemek amacıyla özel çipler geliştirme stratejileriyle aynı doğrultuda değerlendiriliyor.
Broadcom’un çip üretim tecrübesiyle birleşen bu iş birliği, Nvidia’nın sektördeki hakimiyetine meydan okuyabilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.