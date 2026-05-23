ABD'den yeşil kart kararı: Başvurularda ana vatan zorunluluğu

ABD'de göçmenlere yönelik denetimler giderek sıkılaşırken USCIS, ülkde daimi oturum izni veren yeşil kart başvurularına ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

USCIS, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancıların kalıcı olarak ikamet edebilmeleri için yeşil kart başvurularını zorunlu durumlar dışında artık sadece kendi ülkelerinden yapabileceklerini bildirdi.

Suistimal önlenecek

Söz konusu kararın "sistemdeki boşluklardan faydalanılmasını" önlemek için alındığı aktarılan açıklamada, bu sayede, kalıcı oturum izni reddedilen kişilerin ülkede yasa dışı şekilde kalmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Öğrenci, geçici çalışma ve turist vizesine sahip kişilerin ülkeye kısa süreliğine ve belirli bir amaçla geldiği kaydedilen açıklamada, "Sistem, (bu kişilerin) ziyaretleri sona erdiğinde ülkeden ayrılmaları için tasarlanmıştır. Ziyaretleri, Yeşil Kart sürecinin ilk adımı olarak değerlendirilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.