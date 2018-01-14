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ABD'den 'YPG ordusu' açıklaması

ABD tarafından 'YPG ordusu' ile ilgili, "30 bin kişilik sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'den 'YPG ordusu' açıklaması
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ABD tarafından 'YPG ordusu' ile ilgili açıklama yapıldı. Reuters'te yer alan habere göre açıklamada, "30 bin kişilik sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz. Sınır gücünün yarısı (ağırlığı YPG'den oluşan) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşacak. Sınır gücü Türkiye ve Irak sınırında çalışacak." ifadeleri kullanıldı. 

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