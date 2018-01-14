ABD'den 'YPG ordusu' açıklaması
ABD tarafından 'YPG ordusu' ile ilgili, "30 bin kişilik sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ABD tarafından 'YPG ordusu' ile ilgili açıklama yapıldı. Reuters'te yer alan habere göre açıklamada, "30 bin kişilik sınır güvenlik gücü için çalışıyoruz. Sınır gücünün yarısı (ağırlığı YPG'den oluşan) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşacak. Sınır gücü Türkiye ve Irak sınırında çalışacak." ifadeleri kullanıldı.
Suriye sınırına yeni askeri sevkıyat
ABD'nin Büyükelçilik Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrılmıştı
Dışişleri Bakanlığına 10 Ocak çarşamba günü çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett’e, ABD’nin PYD terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesinden dolayı Türkiye’nin duyduğu rahatsızlık iletilmişti.
Erdoğan'dan Afrin'e operasyon mesajı