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Erdoğan'dan Afrin'e operasyon mesajı

Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde güney sınırımızı terör örgütlerinden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon mesajı
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Partisinin Tokat İl Olağan Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sınır ötesi harekat sinyali verdi.

Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin, bölgede Amerika ile ortak çıkarları olduğu ve birlikte hareket edebileceklerine inandığını söyleyen Erdoğan, şunları ifade etti:

"Dönem, Türkiye'ye destek olma, stratejik işbirliğinin hakkını verme dönemidir. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum"

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Afrin TSK Cumhurbaşkanı Erdoğan

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