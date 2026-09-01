AB'de veto krizi: 11 ülkeden sistemi değiştirme çağrısı

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Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 Avrupa Birliği (AB) ülkesi, Birliğin dış politika kararlarında oybirliği uygulamasının yol açtığı tıkanıklığın aşılması için reform çağrısı yaptı.

Euronews'in haberine göre Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Danimarka, Belçika, Finlandiya, Lüksemburg, Hollanda, Romanya ve İsveç, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a ortak bir mektup gönderdi.

Mektupta, AB'de uzlaşı arayışının Birliğin meşruiyetinin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Üye ülkeler, uzlaşı için çabaların mümkün olan her durumda sürdürülmesi gerektiğini belirtirken, bu yaklaşımın karar alma süreçlerini kilitlememesi gerektiğine dikkat çekti.

"Ancak bu uzlaşı kültürünün ortak eylemi engellemek yerine teşvik etmesini de sağlamalıyız; aksi takdirde meşruiyete sahip oluruz ama gücümüz olmaz."

Veto yerine yapıcı çekimserlik çağrısı

Ortak mektupta, AB'nin stratejik rekabetin arttığı, istikrarsızlığın derinleştiği ve kurallara dayalı uluslararası düzenin zayıflatılmaya çalışıldığı bir ortamda hareket ettiği ifade edildi. Bu koşullarda Birliğin çıkarlarını koruma kapasitesinin, sahip olduğu siyasi, ekonomik ve diplomatik gücü hızlı ve etkili biçimde kullanabilmesine bağlı olduğu belirtildi.

Üye ülkeler, dış politika kararlarında karşılıklı dayanışma ilkesinin gözetilmesini, veto hakkı yerine "yapıcı çekimserlik" yönteminin daha fazla kullanılmasını istedi. Ayrıca dış politikaya ilişkin başlıkların ilgisiz konularla ilişkilendirilmesinden kaçınılması ve oybirliği sisteminden nitelikli çoğunluğa geçiş için seçeneklerin değerlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Dış politika mekanizmasına reform tartışması

AB'nin dış politika yapısının karmaşık olduğu ve mevcut jeopolitik şartlara uyum sağlamakta zorlandığı yönündeki görüş, son dönemde daha fazla üye ülkenin desteğini alıyor.

Haziranda basına yansıyan bir belgede, Almanya ve Fransa öncülüğünde dış politika mekanizmasının geleceğine yönelik üç ayrı seçenek ele alınmıştı. Bu seçeneklerden ikisinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği makamını zayıflatacağı, birinin ise makamın etkisini artıracağı belirtilmişti.

Dış politika karar alma sürecinde reform yapılmasına yönelik önerilerin, yarın düzenlenecek gayriresmî AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.