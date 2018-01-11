AB'den ABD'ye rest: İran'la anlaşmanın arkasındayız

11 Ocak 2018

İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde etkin rol oynayan Avrupa Birliği (AB) ve E3 (Almanya, Fransa, İngiltere) ülkeleri, İran nükleer anlaşmasına güçlü desteğini yineledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Brüksel'deki görüşmelerinin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü görüşmelerinin ana gündem maddesinin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olduğunu ifade eden Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını ve AB'nin JCPOA'nın korunması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

"AB, anlaşmaların tam ve etkin biçimde uygulanmasına bağlılığını sürdürmektedir" diyen Mogherini, nükleer yaptırımların kaldırılmasının İran ile ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu katkı yapacağından emin olunması gerektiğini kaydetti.

"JCPOA'ya bir alternatif göremiyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da ülkesinin JCPOA'nın tam olarak uygulanması konusundaki hassasiyetini dile getirerek, "JCPOA'ya bir alternatif göremiyoruz. Dolayısıyla tüm taraflar anlaşmaya sadık kalmalı" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İran nükleer anlaşmasının korunmasında kararlı olduklarının altını çizdi.

Görüşmelerin önemine değinen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da AB'nin İran nükleer anlaşması konusunda ortak bir tutum sergilediğini aktardı.

Trump, yaptırımları yeniden uygulama kararı alabilir

ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın ortasına kadar, İran'ın petrol ihracatını yasaklayan ancak nükleer anlaşmayla askıya alınmış yaptırımların yeniden uygulamaya alınıp alınmayacağına karar verecek.

Avrupa ülkeleri ise, Trump'ın yaptırımları canlandırması halinde nükleer anlaşmanın geçersiz kalacağından kaygılanıyor. AB, benzer bir anlaşmanın bir kez daha müzakere edilmesinin imkansız olduğu görüşünde.

Kaynak: Ajanslar

ABD yaptırım, Avrupa yatırım peşinde