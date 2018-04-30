AB'den Bayer'in varlıklarının satışına koşullu onay

30 Nisan 2018

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Alman kimya şirketi BASF'ın, Bayer'in tarım sektöründeki bazı varlıklarını satın almasına koşullu onay verdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, BASF'ın Bayer'in tohum, zirai ilaç ve dijital tarım alanındaki faaliyetlerini satın almasına koşullu onay verildiği bildirildi.

Açıklamada, BASF'ın ot öldürücüler ve tohum alanında bazı iştiraklerini elden çıkartması durumunda söz konusu satın almanın rekabet kaygısına neden olmadığı belirtildi.

AB, Bayer'in 66 milyar dolarlık Monsanto'yu satın alma girişimine onay vermek için bazı sektörleri elinden çıkartmasını talep etmişti. Bayer, bu sektörleri BASF'a satacağını açıklamıştı.

Almanya'nın en önemli şirketlerinden Bayer, daha çok Aspirin gibi sağlık ürünleriyle bilinse de tarım ürünleri, tohum ve yabani ot ile haşereye karşı kimyasal ilaçlar da üretiyor.

Alman kimya şirketi BASF'in portföyünde boya, petrol, gaz, tarımsal ürünler, gıda ve plastik gibi alanlar yer alıyor.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin bulundukları sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını inceleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, yaptığı incelemede rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna yönelik tedbirler alabiliyor ve şirket satın almalarını engelleyebiliyor.

"ABD, Bayer'in Monsanto'yu almasına izin verecek" iddiası

Kaynak: AA