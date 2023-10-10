AB'den Çin çeliğine soruşturma

Son dönemde Çin menşeli ürünlerle ilgili adımlar atan Avrupa Birliği şimdi de çelik sektörüyle ilgili yeni bir soruşturma hazırlıyor. İngiliz gazete Financial Times, konuyla ilgili bilgi sahibi olan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, AB'nin Çinli çelik üreticilerine karşı sübvansiyon karşıtı soruşturmalar başlatmayı planladığını bildirdi.

İlgili soruşturmanın bu ay ABD ile yapılacak zirvede duyurulması planlanıyor. AB, ABD'nin endüstrileri ucuz rekabetten koruma çabalarına katılmayı kabul etmişti. ABD, eski ABD başkanı Donald Trump tarafından AB çeliğine uygulanan gümrük vergilerinin yeniden uygulanmasından kaçınılması karşılığında AB'den Çinli çelik üreticilerine karşı harekete geçmesini istedi.

20 Ekim'deki toplantıda AB ve ABD'nin, Çin metalinin ihracatını engelleyen sürdürülebilir çelik ve küresel alüminyum regülasyonu çerçevesini duyurması bekleniyor. Bu anlaşma, Çin'e gümrük vergisi uygulamayı kabul etmeleri halinde İngiltere ve Japonya dahil diğer ülkelere de açık olacak.