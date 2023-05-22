AB'den Meta'ya 1,3 milyar dolarlık rekor ceza
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms'a ABD'ye kullanıcı bilgilerini sızdırdığı gerekçesiyle Avrupa Birliği otoriteleri tarafından 1,3 milyar dolarlık rekor para cezası verildi.
Haber Merkezi
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İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Facebook'un sahibi Meta'yı veri transferi ihlali suçlamasıyla 1,3 milyar dolar cezaya çarptırdı.
Söz konusu karar, ABD hükümetini, Meta ve binlerce çok uluslu şirketin bilgileri saklaması konusunda denetimi artırmak konusunda zorlayabilir.
Kapatmakla tehdit ettiler
Facebook geçen sene, AB verilerini ABD sunucularında işleyemezse, Avrupa'da Facebook ve Instagram'ı kapatmakla tehdit etmişti.