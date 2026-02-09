AB'den Meta'ya rekabet soruşturması: Baskı artıyor

Avrupa Komisyonu, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta Platforms'a yönelik rekabet soruşturmasında yeni bir adım attı. Komisyon, şirketi WhatsApp üzerinden yapay zeka hizmeti sunan rakiplerini engelleyerek Avrupa Birliği rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Meta'nın 15 Ocak'ta yürürlüğe koyduğu ve yalnızca kendi geliştirdiği Meta AI asistanının WhatsApp'ta kullanılmasına izin veren politika değişikliğinin inceleme konusu olduğu belirtildi. Bu kapsamda Komisyonun şirkete resmi bir itiraz belgesi gönderdiği bildirildi.

"Geçici önlemler uygulamayı planlıyoruz"

Komisyon açıklamasında, "Bu politika değişikliğinin piyasada ciddi ve telafisi imkansız zararlara yol açmasını önlemek amacıyla geçici önlemler uygulamayı planlıyoruz. Karar, Meta'nın yanıtı ve savunma haklarına bağlı olacak" ifadelerine yer verildi.