ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 15. gününde neler oluyor?

10.26 ABD-İsrail'in İran'ın Merkezi eyaletine bağlı Hizab köyüne düzenlenen saldırıda bir ev isabet aldı. Saldırı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

10.24 İran'ın Kirman eyaletinde "kaos, huzursuzluk ve güvenlik karşıtı faaliyetler yürütmeyi amaçlayan" ABD-İsrail ile bağlantılı 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

10.21 Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağını duyurdu.

10.00 Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlendi, saldırıda orta çapta hasar meydana geldi.

09.37 Wall Street Journal gazetesinin ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağı yerdeyken vuruldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.