ABD'li enerji şirketlerinin karı üçüncü çeyrekte azaldı

Enerji şirketleri ExxonMobil ve Chevron temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, ExxonMobil'in karı, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 53,9 azalışla 9,1 milyar dolara geriledi. Exxon Mobil, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından petrol ve doğal gaz fiyatlarının arttığı 2022'nin üçüncü çeyreğinde 19,7 milyar dolarlık kar açıklamıştı.

Enerji devinin 2022'nin üçüncü çeyreğinde 4,68 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 2,25 dolara düştü.

ExxonMobil'in karı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla petrol fiyatlarının yeniden yükselmesiyle yüzde 15 arttı.

Chevron'un karı yaklaşık yüzde 42 azaldı

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un karı da üçüncü çeyrekte yıllık bazda yaklaşık yüzde 42 azalışla 6,5 milyar dolara indi. Şirket, 2022'nin aynı döneminde 11,2 milyar dolarlık kar bildirmişti.

Chevron'un geçen yılın üçüncü çeyreğinde 5,78 dolar olan hisse başına net karı ise bu yılın aynı döneminde 3,48 dolara geriledi.

Şirketin karı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 9 arttı.