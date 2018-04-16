ABD'nin ikinci büyük bankasının kârı yüzde 34 arttı
Bank of America'nın net kârı, ilk çeyrekte yüzde 34 artışla 6,49 milyar dolara yükseldi.
ABD'nin ikinci büyük bankası Bank of America, yüksek faiz oranları ve kredi büyümesinin desteğiyle birinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 34 artışla 6.49 milyar dolar net kâr açıkladı.
Şirketin hisse başına net kârı 0,62 dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Bankanın beklentilerin üzerinde kâr açıklamasının ardından hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1 yükseldi.
Kaynak: Reuters