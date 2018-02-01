ABD'nin "Rus oligarklar" listesi alay konusu oldu

01 Şubat 2018

ABD Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanan Kremlin Raporu’nda yer alan Rus milyarderler ile Forbes Rus milyarderler listesi arasındaki büyük benzerlik, bakanlığın listeyi kopyaladığı yorumlarına yol açtı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün kongreye sunulan raporda yer alan ve en az 1 milyar dolarlık servete sahip 96 “oligarkın”, Forbes tarafından geçen yıl hazırlanan "Rusya'nın en zengin 200 iş adamı" listesindeki 1 milyar dolar üzerinde servete sahip 96 iş adamı listesiyle birebir aynı olması alay konusu oldu.

Bakanlık tarafından 6 aylık bir sürede hazırlandığı iddia edilen listenin, Kremlin tarafından desteklenen iş adamlarını cezalandırmak yerine yalnızca Rusya’da kimlerin zengin olduğunu gösterdiği yorumları yapıldı. Konu, özellikle sosyal medyada çok sayıda eleştiri yer aldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç de söz konusu benzerliğe işaret ederek, “Kremlin Raporu daha çok ‘Rus Siyasetinde Kim, Kimdir?’ adlı bir kitaba benziyor” eleştirisini getirirken, Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Konstantin Kosaçyov da raporu “Kremlin’in telefon defterine benziyor” sözleriyle eleştirdi.

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Kaynak: AA