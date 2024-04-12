ABD'nin savunma gemisi İsrail kıyılarında

İsrail televizyonu Kanal 14'te yayımlanan haberde ABD'ye ait gelişmiş savunma sistemleriyle donanımlı füze gemisinin İsrail açıklarına demirlediği belirtildi.

Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi:

"İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var."

ABD, İsrail'den açıklama istedi

İsrail'in, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki diplomatik temsilciliğine yönelik saldırısı hatırlatılan haberde, ABD'nin, saldırı öncesinde kendisine bilgi vermeyen İsrail'den de açıklama istediği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in dün gece İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğü aktarılan haberde, Austin’in Gallant'tan Şam'daki İran konsolosluk binasına yönelik saldırıyla ilgili izahat istediği belirtildi.

İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ile 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.