"ABD'nin Suriye'de kurmayı düşündüğü güç, savaşı körükler"

17 Ocak 2018

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Suriye'de kuracağı 30 bin kişilik askeri gücün uluslararası hukukun ve Suriye'nin egemenliğinin ihlali demek olduğunu söyledi.

Ruhani, "Amerikalıların Suriye için düşündükleri yeni plan, uluslararası yasaların ve Suriye ile bölgenin güvenliği ve egemenliğinin ihlali anlamına gelir" dedi.

ABD önderliğindeki askeri koalisyon, çoğunluğu YPG militanlarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte, hem Suriye içinde hem de Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırlarında görev yapacak bir askeri güç kurmak için çalıştıklarını duyurmuştu.

Plana Türkiye'nin yanı sıra Suriye ve Rusya da sert tepki göstermişti.

İran'dan ABD'nin Suriye'de 'güvenlik gücü' kararına tepki

Kaynak: Reuters