ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • İran'dan ABD'nin Suriye'de 'güvenlik gücü' kararına tepki

İran'dan ABD'nin Suriye'de 'güvenlik gücü' kararına tepki

İran, ABD'nin Suriye'de "Sınır Güvenlik Gücü" kurma planına tepki gösterdi.

İran'dan ABD'nin Suriye'de 'güvenlik gücü' kararına tepki
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İran, ABD'nin Suriye'de "Sınır Güvenlik Gücü" kurma planına tepki gösterdi. İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını "ülkelerin iç işlerine müdahale" olarak niteledi.

Kasımi, "ABD'nin Suriye'de Sınır Güvenlik Gücü kararı ülkelerin iç işlerine apaçık müdahale etmektir. Bu karar, Suriye krizini daha karmaşık hale getirmesinin yanı sıra bu ülkedeki istikrarsızlığı artıracaktır" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın diyalog, Astana görüşmeleri ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturma yoluyla Suriye'deki krize son vermeye çabaladıklarını belirten Kasımi, ABD'nin en kısa zamanda Suriye'deki güçlerini çekmesi gerektiğini kaydetti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye'de YPG'nin de içinde yer aldığı "Suriye Demokratik Güçleri"nden oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

ABD'nin Suriye'de ordu kurma hamlesine Rusya'dan sert tepkiABD'nin Suriye'de ordu kurma hamlesine Rusya'dan sert tepki

 

Kaynak: AA

ABD İran Suriye

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.