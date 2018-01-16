İran'dan ABD'nin Suriye'de 'güvenlik gücü' kararına tepki

16 Ocak 2018

İran, ABD'nin Suriye'de "Sınır Güvenlik Gücü" kurma planına tepki gösterdi. İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını "ülkelerin iç işlerine müdahale" olarak niteledi.

Kasımi, "ABD'nin Suriye'de Sınır Güvenlik Gücü kararı ülkelerin iç işlerine apaçık müdahale etmektir. Bu karar, Suriye krizini daha karmaşık hale getirmesinin yanı sıra bu ülkedeki istikrarsızlığı artıracaktır" dedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın diyalog, Astana görüşmeleri ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturma yoluyla Suriye'deki krize son vermeye çabaladıklarını belirten Kasımi, ABD'nin en kısa zamanda Suriye'deki güçlerini çekmesi gerektiğini kaydetti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye'de YPG'nin de içinde yer aldığı "Suriye Demokratik Güçleri"nden oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA