ABD'nin vergi reformu, Barclays'e 1,3 milyar dolara mal olacak
İngiliz bankacılık devi Barclays, ABD'deki vergi reformu nedeniyle yıllık kârı üzerinden 1 milyar sterlin (1,34 milyar dolar) ödeme yapmak zorunda kalacağını açıkladı.
İngiltere merkezli bankacılık devi Barclays, ABD'de kabul edilen vergi reformu sonucu yıllık kârı üzerinden 1 milyar sterlin (1,34 milyar dolar) ödeme yapmak zorunda kalacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Aralık'ta imzalamasıyla yasalaşan vergi reformunun, Barclays'in ertelenmiş vergi varlıklarının değerini düşüreceği belirtildi.
Barclays'ten yapılan açıklamada, bir defaya mahsus olacak ödemenin bankanın CET1 sermaye oranını 20 baz puan düzeyinde gerileteceği kaydedildi.
Öte yandan banka, vergi kazançlarından sonra gelecek bu karardan olumlu etkilenebileceğini belirtti. Açıklamada, "Nihai etki, diğer karmaşık hükümlerin etkisine bağlı" ifadeleri kullanıldı.
ABD'de kurumlar vergisi oranının yüzde 35'den yüzde 21'e düşürülmesi birçok şirkete fayda sağlayacak, ancak şirketlerin bilançolarında biriken ertelenmiş vergi varlıklarını yeniden hesaplamaları gerekiyor.
Buna göre Bank of America'ya 3 milyar dolar, Credit Suisse'e ise 2,3 milyar dolar fatura çıkması bekleniyor.
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Kaynak: Reuters