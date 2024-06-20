ABD'nin Yale Üniversitesi'nde 'bağış' skandalı

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi, yabancı ülkelerden aldığı bağışların ciddi bir bölümünü gizlemekle suçlandı. Yapılan suçlamada bahsi geçen bağışların önemli bir miktarının Katar'dan geldiği belirtildi.

İsrail merkezli Ynet'te yer alan habere göre, Küresel Antisemitizm ve Politika Çalışmaları Enstitüsü (ISGAP) tarafından hazırlanan "Devam Eden Raporlama Başarısızlığı: Yale Üniversitesi, Katar ve Bildirilmeyen Yabancı Fonlama" başlıklı rapora göre Yale, 2012 ile 2023 arasında Katar'dan 284 bin 668 dolar bağış aldığını bildirdi.

Rapora göre üniversitenin Katar'dan gerçekte aldığı bağışın miktarı ise 15 milyon 925 bin 711 dolar. ABD'de yasalar, eğitim kurumlarının yabancı kaynaklardan aldığı 250 bin dolardan fazla hediye ve kontratları bildirmesini zorunlu kılıyor.

Rapora göre Katar, ABD'de üniversitelere yaptığı yatırımlarla etki alanını artırmak istiyor.

ISGAP, Yale'in Katar'la çok sayıda rapor edilmemiş para ilişkisi olduğunu iddia etti.