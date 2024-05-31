ABD'ye göre Çin'in Tayvan'daki tatbikatları işgal provası niteliğinde

Amiral Paparo, başkent Tokyo ziyaretinde, Çin'in Tayvan Boğazı yakınlarında geçen hafta düzenlediği tatbikatlara değindi. Adı geçen bölgedeki Çin'in askeri tatbikatlarını izlediğini ve analiz ettiğini bildiren Paparo, "Not ettik. Ders aldık. Geleceğe hazırlanmamıza yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

ABD'nin, Tayvan'ın meşru müdafaa kapasitelerinin geliştirmesine yönelik yardımlarını öngören yasayı işaret eden Paparo, "ABD hükümeti beni 'Tayvan İlişkileri Yasası' uyarınca bugün, yarın ve gelecek yıla hazır olmakla görevlendiriyor" dedi. Çin'in "endişe verici bir hızla kapasite geliştirmeye" devam ettiğine dikkati çeken Paparo, Çin'in, Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında caydırıcılığı artırmak için ABD'nin bölgedeki ortaklarıyla dayanışmasının önemini vurguladı.

"Evrendeki en önemli ittifak Japonya-ABD"

Bölgede muhtemel saldırıların başlaması halinde ABD ile müttefiklerinin 'çatışmada galip geleceğinden' emin olduğunu bildiren Paparo, ABD'nin bu müttefikleriyle 'entegre caydırıcılığı' teşvik ettiğini kaydetti.

Japonya-ABD ittifakını 'evrendeki en önemli ittifak' olarak nitelendiren Paparo, iki ülkenin 'ortak operasyonel kapasitelerine' övgüde bulundu ve "Japon birlikleri formasyon içerisinde. Taktiksel olarak çalışma kapasitelerimiz neredeyse ayırt edilemez" dedi.

Çin gemilerinin, Güney Çin Denizinde son dönemde Filipinler'e ait gemilere yönelik taciz eylemlerine değinen Paparo, "Durumu izliyoruz ve anlaşma müttefikimiz Filipinler'in yardımına koşmaya hazırız." ifadesini kullandı.

INDOPACOM

Amiral Paparo, 2021-2024 döneminde bu mevkide bulunan Amiral John Aquilino'dan görevi, mayıs başında devralmış ve INDOPACOM'un 27. komutanı olmuştu. Kkomutanlık, 38 ülkeyi ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan Hint-Pasifik'te, ABD'nin askeri faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyor.