Abluka kalktı, İran kasasını doldurdu: 26 günde dev gelir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından ablukanın geçici olarak kaldırıldığı 26 günlük dönemde, Tahran'ın yabancı alıcılara 6 milyar doların üzerinde petrol ürünü sevk ettiği bildirildi.

ABD merkezli Washington Examiner'ın haberine göre sevkiyatlar, mutabakat zaptının imzalanmasıyla ABD ablukasının yeniden devreye alındığı dönem arasında gerçekleştirildi.

80 milyon varilden fazla petrol sevk edildi

TankerTrackers.com verileri, İran'ın ablukanın kaldırıldığı 18 Haziran ile yeniden uygulanmaya başlandığı 13 Temmuz arasında 80 milyon varili aşan miktarda ham petrol ve rafine ürün sevk ettiğini gösterdi.

Ancak abluka yeniden yürürlüğe girene kadar depolardaki petrolün tamamı dışarı çıkarılamadı. Yaklaşık 30 milyon varil İran ham petrolünün sevk edilemeden kaldığı belirtildi.

Araştırma şirketi, yapılan teslimatlar ile geri dönen tankerler dikkate alındığında abluka bölgesi içinde 60 milyon varilin üzerinde petrolün yüzer depolarda tutulmaya devam ettiğini aktardı.

Müzakereler aksayınca sevkiyat hızlandı

Geçen hafta görüşmelerin sekteye uğramaya başlaması üzerine İran'ın, abluka yeniden uygulanmadan önce mümkün olan en yüksek miktarda petrolü sevk etmeye çalıştığı ifade edildi.

Tahran'ın yalnızca 8-9 Temmuz gecesinde 10 milyon varilin üzerinde ham petrol ve petrol ürünü gönderdiği bildirildi. Haziran ayında ilk ablukanın kaldırılmasından sonraki 24 saat içinde ise sevkiyat miktarı 20 milyon varile ulaşmıştı.

İran ekonomisine ek süre sağlayabilir

Haberde, petrol satışından elde edilen nakit gelir ile depolama alanlarının kısmen boşaltılmasının Tahran'a "nefes aldırarak" ekonomik dayanma süresini uzatabileceği değerlendirmesine yer verildi.

İlk ablukanın uygulandığı dönemde paylaşılan istihbarat tahminleri, İran'ın kapsamlı bir ekonomik çöküş yaşamadan önce ağustos ayına kadar dayanabileceğine işaret ediyordu.

Yeni sürece ilişkin belirsizlik devam ederken, son satışlardan sağlanan nakit akışının ülkenin ekonomik dayanıklılığını birkaç ay daha artırabileceği belirtiliyor.

Toplam kapasite 155 milyon varile ulaşabilir

İran'ın petrol depolama kapasitesine ilişkin kesin bir veri bulunmuyor. Kpler ve Bloomberg'in tahminlerine göre ülkedeki kara depolarının kapasitesi yaklaşık 95 milyon varil seviyesinde.

Yüzer depolama alanları da hesaba katıldığında İran'ın toplamda yaklaşık 155 milyon varil petrol tutabileceği öngörülüyor.