ABD Başkanı Trump: İran'ı bu gece ve yarın çok sert vuracağız
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Mutabakat Zaptı'na uymadığını öne sürerek, ABD'nin bu gece ve yarın İran'a yönelik çok sert saldırılar düzenleyeceğini açıkladı.
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.
Trump, Mutabakat Zaptı’nın İran için bir test olduğunu ve İran'ın buna uymadığını söyledi. Trump, İran'ı bu gece ve yarın "çok sert vuracaklarını" da açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA