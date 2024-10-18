AB’ye iltica başvurusu reddedilenlerin sadece beşte biri ülkesine dönüyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nde (AB) iltica talebi reddedilen ama kendi ülkelerine gönderilemeyen göçmenlerin Birlik dışındaki merkezlere yönlendirilmesi fikrine olumlu baktığını söyledi.

AB net bir çerçeve oluşturmalı

AB Liderler Zirvesi'nin ardından açıklama yapan Miçotakis, iltica başvurusu reddedilen göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik Avrupa çerçevesi oluşturulması gerekliliğinin önemini vurguladı ve "Ancak kimin AB'ye gireceğine bizim karar verdiğimizi ve iltica hakkı olmadığı için Avrupa'da yeri olmayanların, burada kalamayanların geldikleri ülkeye geri gönderileceğini söylediğimizde argümanımız tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Konu henüz fikir aşamasında

Miçotakis, iltica talebi reddedilen ve kendi ülkelerine gönderilemeyen göçmenlerin AB dışındaki merkezlere yönlendirilmesi önerisi için "Henüz fikir aşamasında, üzerinde çalışılmadı. Prensipte olumlu buluyorum" dedi. Miçotakis, AB’de iltica başvurusu reddedilenlerden sadece beşte birinin ülkelerine geri gönderilebildiklerini dile getirdi.