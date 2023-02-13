AB'ye yasa dışı girişler ocak ayında 13 bin 200'e geriledi

Frontex'ten yapılan açıklamada, sınırlardan yasa dışı girenlerin sayısının 2022'de 330 bine yükselerek 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı anımsatıldı.

Geçen ay girişlerde en çok kullanılan güzergah Batı Balkanlar oldu. Bu rotadan 5 bin 751 kişi AB ülkelerine girdi. Batı Balkanlar'dan girişler 2022 Ocak'a göre yüzde 5 azaldı. Batı Balkanlar rotasından en çok yasa dışı geçenler Suriyeliler oldu.

İkinci sıradaki güzergah olan Orta Akdeniz'den girenlerin sayısı yüzde 49 artarak 4 bin 526'ya çıktı. Bu güzergahı en çok Fildişi Sahili vatandaşları, Gineliler ve Pakistanlılar kullandı.

Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz'den gelenlerin sayısı yüzde 5 azalarak 1582 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını da en çok kullananlar Suriyeliler, Afganistanlılar ve Nijeryalılar oldu.

AB ülkelerine yasa dışı girişlerin ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 azalarak 13 bin 200'e gerilediği bildirdi.