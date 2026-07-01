Afganistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 216,7 kilometre olarak ölçülen sarsıntının ardından şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 50 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 5,5 büyüklüğündeki depremin 216,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA