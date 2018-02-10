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Afganistan'da stadyumda patlama: 3 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir kriket stadyumunda meydana gelen patlamada 3 sporcu hayatını kaybetti.

Afganistan'da stadyumda patlama: 3 ölü
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Bati Kot ilçesinde kriket stadyumunda patlama meydana geldi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, ilçedeki kriket stadyumuna yerleştirilen bombanın bir turnuva sırasında patladığını belirterek, patlamada 3 sporcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Hogyani ayrıca patlamada yaralanan 2 seyircinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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