Afganistan'da stadyumda patlama: 3 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir kriket stadyumunda meydana gelen patlamada 3 sporcu hayatını kaybetti.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Bati Kot ilçesinde kriket stadyumunda patlama meydana geldi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, ilçedeki kriket stadyumuna yerleştirilen bombanın bir turnuva sırasında patladığını belirterek, patlamada 3 sporcunun hayatını kaybettiğini söyledi.
Hogyani ayrıca patlamada yaralanan 2 seyircinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA