Afganistan'daki depremde 2 bin can kaybı

Herat kentine 40 kilometre uzakta, yerel saatle 11:00'de 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Peşi sıra beş büyük sarsıntı daha yaşanırken, deprem çevre kentlerden de hissedilmişti.

Taliban sözcülerinden Suhail Shaheen, ülkede son 20 yılın en güçlü depreminde can verenlerin sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 9 bin.

Halen çok sayıda kişinin enkaz altında yaşam savaşı verdiği, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Acil ihtiyaçlar var

Shaheen, deprem bölgesinde çadır, tıbbi ekipman ve gıda ihtiyacı bulunduğunu, iş adamları ve STK'lardan yardım istendiğini söyledi.

İletişim ve Kültür Bakanlığı'nın sözcüsü Abdul Wahid Rayan, altı köyün tamamen yıkıldığını, yüzlerce insanın enkazda kaldığını kaydetti.

Ülkede Haziran 2022'de meydana gelen depremde de bin kişi ölmüş, 1500 kişi yaralanmıştı.