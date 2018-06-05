Airbus A380 ilk kez hurda olarak satılacak

05 Haziran 2018

Dr Peters Group adlı bir Alman yatırım şirketi, kullanılmayan iki adet Airbus A380 süper jumbo jet yolcu uçağının parçalarını satışa çıkardığını duyurdu.

Bu girişimle, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan A380'lerin parçaları düşük talep nedeniyle ilk kez hurda olarak satılacak.

Merkezi Almanya'nın Dortmund kentinde olan şirket, British Airways, IranAir ve HiFly hava yolu şirketleriyle leasing anlaşmalarını yenileyemediğini, dolayısıyla Singapore Airways'in iade ettiği iki adet uçağı parçalar halinde satmaya karar verdiğini açıkladı.

Şirket, kaç uçağın bu uygulamaya gireceğini söylemedi ancak A380 uçaklarının işletmesinde iki fonun yer aldığını bildirdi.

Kaynak: Reuters