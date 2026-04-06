Akaryakıta destek: Vatandaşa 60 Euro'ya kadar ödeme yapılacak

Yunanistan'da yükselen enerji maliyetlerinin vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla yakıt desteği programı devreye alındı. Uygulamanın, özellikle son dönemde artan akaryakıt fiyatlarının yarattığı ekonomik baskıyı hafifletmesi hedefleniyor.

Araç sahiplerine doğrudan destek

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, program kapsamında anakarada yaşayan araç sahiplerine 50 Euro, ada bölgelerinde yaşayanlara ise 60 Euro ödeme yapılacak. Motosiklet kullanıcıları için bu tutar anakarada 30 Euro, adalarda ise 35 Euro olarak belirlendi.

Destekten, yıllık geliri bekarlar için 25 bin Euro'ya, evli çiftler için ise 35 bin Euro'ya kadar olan vatandaşlar yararlanabilecek. Programın, ülkedeki sürücülerin yaklaşık yüzde 75'ini kapsadığı belirtiliyor.

Fiyat artışları etkili oldu

Son dönemde Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında belirgin artış yaşandı. Yunanistan'da benzin fiyatı anakarada litre başına 2 Euro'yu aşarken, bazı ada bölgelerinde bu rakamın 2,35 Euro'ya kadar yükseldiği kaydedildi.