Alibaba'nın satışları Bekarlar Günü'yle yükseldi
Çinli Alibaba, 2017'nin son çeyreğinde, kasım ayındaki Bekarlar Günü'nün etkisiyle satışlarını yüzde 56 artırdı.
Çin'in e-ticaret devi Alibabai 2017'nin son çeyreğinde, rekor kırılan Bekarlar Günü'nün etkisiyle satışlarını yüzde 56 artırdı.
Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine oranla 53,2 milyar yuandan 83 milyar yuana (13,2 milyar dolar) yükseldi.
Jack Ma'nın kurucusu olduğu ve dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Alibaba, 2018 gelir tahminini de yükseltti.
Kasım ayındaki Bekarlar Günü'nde, Alibaba'nın satışları 25 milyar doları aşarak rekor kırmıştı.
Alibaba, Çin'deki Bekarlar Günü'nde satış rekoru kırdı