Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya 'hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde bulunan Nahçıvan Havalimanı, İran’a ait olduğu öne sürülen kamikaze tipi bir insansız hava aracının (İHA) saldırısına hedef oldu. Aynı saldırı sırasında bir başka İHA’nın ise Şekerabad köyünde bir okul binasının yakınına düştüğü bildirildi.

2 kişi yaralandı, havalimanında hasar oluştu

Saldırı sonrası havalimanı terminalinde hasar meydana gelirken, olayda 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Azerbaycan’dan sert açıklama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran topraklarından gerçekleştirildiği belirtilen İHA saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kullanılan İHA’ların teknik özellikleri ve saldırının tüm detaylarının araştırıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

İlham Aliyev: Hazırlıklı olun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduya saldırılar konusunda "Hazırlıklı olun" talimatı verildiğini belirtti. Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyen Aliyev, İran yönetiminden özür dilemesini ve olayla ilgili açıklama yapmasını istedi.

İran’dan saldırı iddialarına ret

İranlı yetkililer ise saldırı iddialarını kabul etmedi. İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyar. Azerbaycan'a İHA saldırısı gerçekleştirdiğimiz yönündeki iddialar doğru değildir. Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmak isteyen Siyonist rejim bu tür provokatif eylemler gerçekleştirmiştir" denildi.