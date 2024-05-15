Alman ekonomisi için büyüme tahmini düşürüldü

Ekonomi profesörlerinden oluşan SVR, Almanya ekonomisine ilişkin geçen yıl kasım ayında paylaştığı, 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerinde ilkbahar döneminde güncelleme yaptı. Kurul, 2024 için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,7'den 0,2'ye düşürürken, 2025 büyüme beklentisini yüzde 0,9 olarak belirledi.

Ukrayna'da devam eden savaşın ve Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomi için önemli risk faktörleri teşkil ettiği belirten Kurul, "Alman ekonomisinin büyümesinin zayıf genel ekonomik talep ile baskılandığı" değerlendirmesinde bulundu.

SVR, enerji fiyatlarının yeniden yükselme tehlikesine ek olarak, para ve maliye politikasının gelecekteki yönünün de belirsiz olabileceği uyarısını yaptı. Kurula göre, Euro bölgesinde enflasyondaki düşüş mevcut hızda yavaşlarsa, bu durum Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz döngüsünü ertelemesine neden olabilir.

İhracatta düşüş endişesi

Almanya’nın ihracatının bu yıl yüzde 0,3'lük düşüş göstermesini bekleyen kurul, ihracatın gelecek yıl da 1,8 artmasını öngörüyor. Kurulun raporunda, Almanya ihracatının önemli ölçüde ivme kaybettiği ve mevcut ekonomik zayıflığa önemli bir katkıda bulunduğu belirtildi.

SVR, geçen yıl ortalama yüze 5,9 olarak kayıtlara geçen yıllık enflasyonun 2024'te yüzde 2,4'e ineceği tahmininde de bulundu. Enflasyonun 2025'te yüzde 2,1'e düşmesi bekleniyor

Alman hükümeti, 2024 için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 24 Nisan'da "hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltmişti.