Alman firmaların ihracat beklentisi ekimde yükseldi

27 Ekim 2017

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, bu ay 20,9 puana yükselerek Şubat 2011’den bu yana görülen en üst seviyeye çıktı.

Merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ekim ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, ankete ilişkin yaptığı açıklamada, Almanya'da eylülde 18,9 puan olan İhracat Beklenti Endeksi'nin bu ay 20,9 puana çıktığını, bunun Şubat 2011’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu kaydetti.

Fuest, Alman sanayisi ihracatında büyüme beklendiğini ifade ederek, Avro Bölgesi ekonomisindeki yükselişin bu gelişmelerin arkasındaki ana faktör olmaya devam ettiğini bildirdi.

Tüm sektörlerin ihracatta artış beklediğini kaydeden Fuest, "Metal sektöründeki şirketler için yabancı iş hacmi artmaya devam ediyor. Tekstil ve giyim dalları parlak bir ihracat görüntüsü veriyor. Son zamandaki tedbirlerden sonra otomobil üreticileri de gelecek aylara yönelik biraz daha iyimser." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA