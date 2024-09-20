Alman hükümeti, Commerzbank'taki hisse satışı için iç soruşturma başlattı

Commerzbank'daki kamu payından hisse satışının UniCredit SpA'nın Banka'nın büyük bir hissesini almasına olanak sağlamasının ardından, bu işlemle ilgili iç soruşturma başlatıldı.

Başbakan Scholz'un Almanya Finans Kurumu tarafından denetlenen hisse satışının sonucundan memnun olmadığını ve şimdi neyin yanlış gittiğini anlamaya çalıştığını ifade eden kaynaklar, hisse satışına yol açan olaylar dizisini ve neden hiç kimsenin stratejik bir yatırımcının Commerzbank hisselerinin yüzde 4.5'lik diliminin tamamını satın alma olasılığını öngörmediğini araştırıyor.